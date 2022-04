Kotsen, schreeuwen en veel, heel veel sterke drank: zo gaat de ‘nieuwe lichting’ jongeren uit

Moeten we hier gewoon aan wennen of ging dit vóór corona ook zo? Nee, zegt Jan Hagenouw van de afdeling Utrecht van Koninklijke Horeca Nederland. In ieder geval niet op deze manier. „Dit is een nieuwe lichting die nog moet leren om uit te gaan. Normaal gesproken mengt zo’n nieuwe groep zich tijdens het uitgaan in de bestaande stroom, maar nu het nachtleven twee jaar heeft stilgelegen, is er een nieuwe groep die als het ware opgevoed moet worden.”