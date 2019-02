Koud douchen gaat Utrechtse studenten te ver, maar de bierkoelkast staat wél uit

De Studenten Energy Race is een wedstrijd waar studenten uit Amsterdam, Delft, Deventer, Leiden, Nijmegen, Utrecht en Wageningen aan meedoen. Het doel is om het stroom- en gasverbruik ten opzichte van de laatste jaren zover mogelijk naar beneden te brengen. En dat gaat de acht bewoners van de Parkstraat goed af: ze staan op de derde plek, een dag voor het einde van de wedstrijd. Een van hen is Lisette Quinrijns (24): ,,We doen het heel goed, het zit allemaal heel dicht bij elkaar. In januari waren we heel goed, een paar dagen geleden zijn we naar de derde plaats gezakt.’’ ,,Dat is wel echt jammer, we stonden eerste!’’ voegt haar huisgenote Birte Nieuwenhuijse (24) toe.

Volledig scherm De Utrechtse studenten Lanthe (links), Lisette, Birte en Guido doen mee aan een landelijke wedstrijd om zoveel mogelijke elektriciteit en gas te besparen. © Marnix Schmidt

Zuiniger

Met z’n achten schreven ze zich in voor de wedstrijd, afgelopen najaar. Met als doel zuiniger te gaan leven, maar wel op een normale manier. Ianthe Simonse (25): ,,Je moet nog wel normaal kunnen leven. Er zijn ook huizen waar ze koud douchen, dat gaat echt te ver.’’ Om zuiniger te leven worden een aantal maatregelen genomen. Zo zijn de oude koelkasten vervangen door nieuwe lease-koelkasten. Die zijn zuiniger en daardoor goedkoper. Ook wordt er een wasmachine geleased en is de bierkoelkast uitgezet; de kratten staat nu in de winter buiten. ,,Dat zijn al grote veranderingen, maar we letten nu ook beter op de verwarming en de lampen. Vroeger stonden verwarmingen in gezamenlijke ruimten vaak aan, nu zijn die meestal uit. Dat scheelt ook veel.’’

Ook wordt er vaker gezamenlijk gekookt in plaats van ieder voor zich. Simonse: ,,Dat deden we al weleens, maar niet altijd. Nu denken we er toch meer over na.’’ Quirijns haalde na tips van SSH haar meubels wat verder van de verwarming af. Bovendien zit achter veel radiatoren nu folie, waardoor de warmte minder door de muur verdwijnt.

Quote Het is ook wel lekker om onder een kleedje verder te studeren in plaats van de verwarming aan te zetten Birte Nieuwenhuijse (24) , Deelneemster aan de Studenten Energy Race

En niet alleen het milieu is gediend met de maatregelen, zelf profiteren de studenten er ook van. ,,Vorig jaar moesten we bij de jaarafrekening 100 euro bijbetalen omdat er veel gas- en stroom was verbruikt. Dat vonden we allemaal toch wel veel, dus het is ook fijn als dat minder is dit jaar’’, legt Simonse uit. En als de Utrechters de koppositie weer overnemen, winnen ze een prijs: ,,Wat weten we nog niet’’, vertelt Quirijns, ,,maar het heeft een waarde van 1000 euro.’’ Het zou niet de eerste prijs zijn die ze samen winnen. Omdat ze in januari het zuinigste waren, wonnen ze een etentje bij Instock, waar wordt gekookt met voedsel dat anders verspild zou worden.

Timer

De grote truc is volgens de studenten het doen van dingen die je eigenlijk al weet. Simonse: ,,We hebben een timer in de douche. Na elke vier minuten verandert hij van kleur en na twaalf minuten gaat hij knipperen.’’ De 22-jarige Guido de Bruin heeft die timer niet nodig: ,,Gaat hij knipperen? Dat heb ik nog nooit gezien!’’