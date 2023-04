Kraamverkopers krijgen iets meer tijd: ze mogen tot 2025 blijven staan

Column Opkomst elektrisch aangedre­ven racebejaar­de zorgt niet voor grote aantal fietsdoden, maar wat dan wél?

Dramatisch voorpaginanieuws: het aantal verkeersdoden is in een jaar tijd met 27 procent toegenomen. In 2022 kwamen 737 personen bij een ongeval op de weg om het leven, 155 meer dan het jaar ervoor. Het aantal verkeersdoden is sinds 2008 niet zo hoog geweest. Het aantal om het leven gekomen fietsers zelfs hoger dan ooit.