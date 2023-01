Krabbels gezet en eerste bak koffie binnen: staking Utrechtse vuilnisophalers is nu écht begonnen

Waar laat ik deze week mijn afvalzak­ken? (en 9 andere vragen over de staking van de vuilnisop­ha­lers)

Hoe bewaar ik deze week mijn afval nu het vuilnis niet wordt opgehaald? Rennen deze week de ratten door de Utrechtse straten? Komt er een stormloop op de milieustraten in Houten of De Bilt? En wie ruimt woensdag na afloop van de warenmarkt het visafval op? Alles wat je moet weten over de staking van de Utrechtse vuilnismannen en -vrouwen.

