Krakers nemen intrek in villa in Leidsche Rijn: ‘Niet te verkroppen dat bewoonbaar terrein leeg staat’

Flemming Kastrop, pas 20 maar er wordt nu al meer van hem verwacht bij UZSC

Twintig jaar is hij pas en nu al een van de sterkhouders van het team. Het is niet voor velen weggelegd, maar Flemming Kastrop van UZSC doet alsof het de normaalste zaak van de wereld is. ,,Er wordt meer van mij verwacht, omdat ik al een paar jaar bij het eerste zit.”

22 oktober