Krakers rijtjeshuis in Utrechtse wijk mogen voorlopig blijven: ‘Zonder aangifte geen uitzetting’

Raquel was vroeger ‘te jong’ voor vioolles, maar nu geeft zij zelf muziekles aan de allerklein­sten

Een percussie-ei, tamboerijn of twee houtjes, meer is niet nodig om een baby van tien maanden te laten musiceren. Nadat ze in Haarlem al succesvol was met haar muziekcursus voor baby’s en peuters, gaat violist en docent Raquel P. Garcia (31) ook in haar nieuwe woonplaats Culemborg van start.

