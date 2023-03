Krankzinnige tocht: John (55) roeit over oceaan van Verenigde Staten naar Nederland

Column Excuses aan alle Zeistena­ren, maar hierom hoopt Jerry héél lang geen stap meer op Zeister bodem te zetten

Ik ben de lezers uit Zeist een ruimhartig excuus verschuldigd. Want zolang ik stukjes in deze krant schrijf -en dat is al best een tijdje- laat ik mij neerbuigend over Zeist uit. Terwijl het een schitterende, lommerrijke gemeente is. Al helpt het als je bemiddeld genoeg bent om je een 19de-eeuwse villa in het Lyceumkwartier te kunnen veroorloven, alwaar je de Volvo op het grindpad kunt parkeren en het bos om de golden retriever uit te laten voor de deur ligt.