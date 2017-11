Kritiek van oppositie op informatievoorziening Kees Geldof

De partijen nemen het de wethouder kwalijk dat hij de raad pas heeft geïnformeerd, even nadat het AD over de zaak publiceerde. PvdA-raadslid Bouchra Dibi verwijt de wethouder geen invulling heeft gegeven aan zijn actieve informatieplicht. ,,Ik heb in juli al vragen gesteld over fraude bij taalscholen, maar toen werd er niets verteld over wat later via de krant wel naar buiten kwam.’’