Kroegentocht voor bluesliefhebbers in Wijk bij Duurstede keert terug: ‘Het mag gelukkig weer’

Voorgeprogrammeerd door beiaardier

Vanaf 10.00 uur moeten vrolijke bluesdeuntjes vanuit het carillon op het oude stadhuis mensen alvast in de stemming brengen voor de kroegentocht, die tot diep in de nacht duurt. Om het kwartier klinken Oh Daddy Blues, Still Got the Blues, St. Louis Blues en Nobody In Town. Daar komt geen beiaardier aan te pas, de Utrechtse beiaardier Dick van Dijk heeft de deuntjes voorgeprogrammeerd.