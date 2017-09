Kroket wordt croquet in de Utrechtse Bakkerstraat

Ze lusten allebei graag een kroketje. Om die voorliefde ook met de rest van Utrecht te delen, openen ze binnenkort in de Bakkerstraat een heuse krokettenzaak. Brian Steevens (24) en Désirée Stroes (23) willen daar van de kroket een croquet maken. Of, misschien beter gezegd: zij willen daar de oer-Hollandse snack ‘naar een hoger plan brengen’.

Hun zaak, die in november opent, gaat dan ook de Croquetten Boutique heten. Hier wordt straks niet even een kroketje achteloos in het frituurvet gegooid. Veel meer is het de bedoeling ‘creatief met croquet’ te worden. ,,Er kan zoveel méér met dat overbekende goulash- of rundvleeskroketje. Wat dan precies, dat zullen we aan de liefhebber laten zien", zegt Brian Steevens.

Seizoenskroketjes

Tot de mogelijkheden behoort bijvoorbeeld een garnalen-zeekraalkroketje. Of een kip-currykroket. In de categorie zoet noemen we de kroket met appel, kaneel en rozijntjes (feitelijk dus een appeltaartkroket). Brian: ,,We gaan ook seizoenskroketjes aanbieden. Denk aan een hazenpeperkroketje in kersttijd.’’

Quote We gaan ook sei­zoens­kro­ket­jes aanbieden. Denk aan een ha­zen­pe­per­kro­ket­je in kersttijd Brian Steevens

Volledig scherm Brian en Désirée leerden elkaar kennen op de hotelschool in Maastricht, waar dus ook het culinaire vlammetje oversloeg. Dat resulteerde in een geheel eigen receptuur voor de kroket. Zonder geur- en smaakstoffen, zonder conserveringsmiddelen, en met gebruikmaking van louter verse producten. Niets komt uit de diepvries, er gaat ook niets uit de muur getrokken worden. ,,Wat je bestelt wordt klaargemaakt voor je ogen.’’

Puntbroodje

De krokettenmakers hebben zelfs een eigen lijn aan puntbroodjes ontworpen, samen met de Utrechtse bakker Verhoef. ,,Een kroketje eet je uiteindelijk het liefst met een zacht puntbroodje eromheen. Daar hebben we dus ook een paar varianten van in de aanbieding, zoals een eigen speltpuntje en een maispuntje.’’

Een restaurantje wordt de Croquetten Boutique niet. Hoe speciaal het kroketje er ook moet worden, aangekleed met allerlei toppings naar keuze om de culinaire beleving helemaal áf te maken, het grondidee blijft overeind: even een kroketje op de vuist eten.