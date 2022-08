Krommerijnder kan weer varen: waterstand met 10 centimeter verhoogd

Door de lage waterstand in de Kromme Rijn kon de Krommerijnder zijn vaste ligplaats in het zogenoemde Balkengat aan de Prins Hendrikweg in Wijk bij Duurstede niet verlaten. Een zanddrempel bij de uitgang hield het schip gevangen.

Doordat het waterschap met een tijdelijke pompinstallatie bij Wijk bij Duurstede water in de Kromme Rijn pompt, is het waterpeil weliswaar nog niet op het gebruikelijke niveau maar al wel een centimeter of 10 hoger. Genoeg voor de Krommerijnder om de drempel te kunnen overschrijden zonder dat de elektromotor schade oploopt. Dus kan de trekschuit weer gaan varen.

Grachten en sloten

Dankzij dit hogere waterpeil stroomt er ook weer water naar de grachten in Utrecht en de sloten, rivieren en kanalen in het Kromme Rijngebied. ,,Fijn is natuurlijk dat de vrijwilligers van de Krommerijnder hiervan profiteren’’, zegt een woordvoerder van het waterschap. ,,Maar water in de grachten en voor fruittelers en boeren in de sloten is dé reden om water op te pompen.’’

Gebruikelijk is dat het water vanuit de Nederrijn de Kromme Rijn in stroomt. Van hoog naar laag. Maar door het extreem lage peil in de Nederrijn is de pompinstallatie nodig.

