'Kroongetuige Nabil B. linkt meest gezochte crimineel van Nederland aan twaalf moorden'

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:27 Kasteel Amerongen gaat vanaf vandaag in een winterslaap. Bezoekers kunnen echter nog steeds een rondleiding doen. Want de nadruk ligt tot 31 maart op de serene rust die in het kasteel te ervaren is. Tot die tijd zijn de collecties en meubels namelijk afgedekt vanwege onderhoud, en dat levert bijzondere ervaringen op. Alles wordt schoongemaakt in de wintermaanden en de rondleiding brengt gasten ook langs verborgen ruimtes in het kasteel. Vandaag is het de eerste dag dat dit mogelijk is.