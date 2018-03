Kroongetuige Nabil B. moet voor de rechter verklaren over liquidaties in onderwereld

De nieuwe kroongetuige in de onderzoeken naar liquidaties in de Utrechtse en Amsterdamse onderwereld wordt binnenkort in de rechtbank verhoord. Dat bleek maandagochtend tijdens een pro-formazitting in de beveiligde rechtbank op Schiphol.

Op 12 januari 2017 werd in een portiek van een flat aan de Faustdreef Hakim Chengachi doodgeschoten. Voor justitie werd al snel duidelijk dat niet hij het doelwit was, maar zijn flatgenoot Khalid H. Voor de poging om H. te doden staan Jerrel Z. en Marciano D. terecht.

Kroongetuige Nabil B. heeft verklaringen afgelegd over zijn betrokkenheid bij de moord op Chengachi en de poging H. te liquideren. De rechtbank wil dat B. ook in de rechtbank aan de tand wordt gevoeld over deze verklaringen.

Gewetensnood

Kroongetuige Nabil B. was betrokken bij de liquidatie, maar kwam in gewetensnood toen hij erachter kwam dat hij per ongeluk geholpen had bij de moord van een vriend. Hij en Chengachi waren goede bekenden van elkaar.

Nabil B. meldde zich na de moord bij de politie. Eind december sloot hij met justitie een kroongetuigendeal. Daar heeft hij toegegeven dat hij in opdracht van een tussenpersoon een vluchtauto heeft geregeld en foto’s heeft genomen van doelwit Khalid H.