Kroongetuige Nabil B. overweegt samenwerking met justitie stop te zetten

Kroongetuige Nabil B. overweegt nog steeds om zijn medewerking aan onderzoeken tegen criminele kopstukken stop te zetten. Eerst moet de bescherming van zijn familie aanzienlijk verbeteren. Dat bleek vandaag tijdens een zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. B. beschuldigt de internationaal gezochte Ridouan Taghi en Said Razzouki van een aantal liquidaties in de onderwereld .

Volgens advocaat Bart Stapert doet de Nederlandse overheid nog steeds te weinig om de beveiliging en bescherming van de familie van de kroongetuige te garanderen. Volgens Stapert is sinds juni, toen Nabil B. voor het eerst dreigde te stoppen, de houding ‘afstandelijker en formalistischer’ geworden. ,,Dat heeft mijn cliënt nog meer doen twijfelen. Er wordt niet adequaat en doortastend gehandeld en met een gebrek aan urgentie. Dat maakt dat we nog geen uitsluitsel kunnen geven over het doorgaan van de kroongetuige.”

Daarbij hekelde Stapert ook het feit dat het OM de kroongetuigedeal veel te snel naar buiten bracht. Volgens Stapert was B. toegezegd dat de deal pas naar buiten zou komen als er veiligheidsgaranties zouden zijn. De deal kwam volgens Stapert veel te vroeg in de openbaarheid. ,,En dat terwijl de dreiging voor Nabil bekend was. We kennen de teksten die aan hem waren gericht.” Daarmee doelde Stapert op een onderschept bericht van Taghi, waarin hij schrijft dat hij iedereen in de omgeving van Nabil B. zal ‘laten slapen’ als hij zou gaan praten. Daags na de bekendmaking werd de broer van Nabil in het kantoor van zijn eigen bedrijf in Amsterdam doodgeschoten. Sindsdien is de familie van B. ‘permanent op de vlucht’, zoals Stapert omschreef.

Geschminkt en vermomd

Nabil B. wordt samen met Mohammed R. (de broer van de gezochte Said) verdacht van betrokkenheid bij de (vergis)liquidatie op Hakim Chengachi. Die werd in januari 2017 doodgeschoten. De kroongetuige volgde de zitting via een beveiligde videoverbinding en was alleen zichtbaar voor de drie rechters, die hem zagen op een groot scherm. B. was daarbij geschminkt en vermomd. Het liefst was hij zelf ook fysiek aanwezig geweest bij de zitting, maar het OM zei dat dit om veiligheidsredenen niet verantwoord was.

Quote Ik heb hier helemaal niks mee te maken en wil dat de kroongetui­ge gehoord zal worden door mijn advocaat Mohammed R. Mohammed R. was wel aanwezig en zei niets te maken hebben met de verdenkingen tegen hem. ,,Ik heb hier helemaal niks mee te maken en wil dat de kroongetuige gehoord zal worden door mijn advocaat.” R. zit sinds zijn aanhouding in november 2017 in de EBI in Vught. Zijn advocaat Benedicte Ficq hekelde het feit dat een aantal belastende verklaringen van Nabil B. nog niet beschikbaar zijn. Zij eiste de verklaringen van Nabil B. over haar cliënt binnen een maand hebben. Ook wil zij Nabil B. bij een inhoudelijke behandeling van de zaak kunnen verhoren.

Vertraging

Het OM gaf aan dat de verklaringen die Nabil B. heeft afgelegd ook nog eens woordelijk worden uitgewerkt. Daarbij leest ook het Team Getuigenbescherming de verklaringen goed door om ervoor te zorgen dat er geen informatie naar buiten komt die de veiligheid van anderen in gevaar kan brengen. Volgens het OM zorgt dat voor vertraging. Bovendien heeft B. in die verklaringen ook gepraat over andere zaken, die niet voor deze strafzaak van belang zijn. Deze uitwerkingen moeten eerst worden zwartgelakt.