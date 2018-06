Kroongetuige Nabil B. doet oproep aan minister: Zorg voor meer beveiliging van mijn familie

Advocaat Stapert kwam in de beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp met harde kritiek op het Openbaar Ministerie en minister Grapperhaus. Hij hekelde het feit dat OM naar buiten bracht dat broer Reduan slechts beperkt beveiligd wilde worden. Daarmee legt het OM de schuld van de liquidatie in de schoenen van het slachtoffer zelf, aldus Stapert. ,,Terwijl duidelijk was dat de groep waarover de kroongetuige verklaringen heeft afgelegd al had aangekondigd wraak te nemen.”

Stapert verwees naar de versleutelde berichten van de pgp-telefoon, in bezit van het OM. ,,Hy weet ga iedereen van hem laten slapen als die my naam heeft genoemt,” schreef Ridouan Taghi in een bericht over Nabil B. Volgens het OM zijn Taghi en zijn kompaan Said Razzouki de opdrachtgevers van een reeks liquidaties en tevens de kopstukken van een internationale drugsbende. Stapert zegt dat in dat pgp-bericht aanwijzingen genoeg zijn te vinden dat B. en zijn families risico liepen, als B. verklaringen zou afleggen.

Daarom deed Stapert, namens B., een klemmend beroep op minister Grapperhaus. B. staat namelijk voor de keus om door te gaan als kroongetuige, of om te stoppen. ,,Doorgaan betekent dat er grote risico’s zijn voor hem en zijn familie. Daarom doen wij nu namens hem een oproep aan de minister en aan andere verantwoordelijken om de beveiliging van de familie meer doortastend, en met meer middelen, betere afstemming en betere communicatie ter hand te nemen. Wij hopen dat zijn oproep zodanig beantwoord wordt dat wij de rechtbank op korte termijn kunnen informeren over de verdere positie van cliënt als kroongetuige.’’

Liqudiatie

Het was de eerste zitting sinds de broer van kroongetuige B. werd geliquideerd. Daags nadat het Openbaar Ministerie trots meldde dat B. naar voren was gestapt om belastende verklaringen af te leggen tegen kopstukken uit het criminele milieu sloeg datzelfde sloeg ongekend hard toe. De broer van Nabil werd in het kantoor van zijn eigen bedrijf in Amsterdam doodgeschoten. Het zorgde voor een schokgolf bij het OM en het criminele milieu.

,,We leven enorm mee met de nabestaanden. Het is niet eerder voorgekomen dat de broer van een kroongetuige is geliquideerd. Schokkend en ongekend,” zei de officier van justitie over de liquidatie. Die zei ook de zorgen over de veiligheid bij de familie van B. te begrijpen. Het is goed dat iedereen de tijd neemt om te kijken hoe we verder gaan."

Nabil B. was niet aanwezig in de zittingszaal, waar de zaak liep over de liquidatie van Hakim Changachi. Hij volgde het proces via een videoverbinding. Ook was hij vermomd en geschminkt, zodat zelfs de rechters niet kunnen zien hoe hij er uitziet. ,,Hij zit in een beschermingsprogramma en daarom is het belangrijk dat zijn identiteit en uiterlijk onbekend blijft,” zei de officier van justitie hierover.