Kroongetuige Tony de G. doet boekje open over meerdere liquidaties

Kroongetuige Tony de G. heeft behalve over de liquidatie op Jaïr Wessels ook over andere liquidaties en pogingen daartoe belastende verklaringen afgelegd. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekend gemaakt tijdens een zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Volgens het OM heeft de Schiedammer Tony de G. in zijn verklaringen over verschillende verdachten gesproken en hun rol in andere moorden, pogingen tot moord, wapenbezit, bedreigingen. Ook sprak hij over het vormen van een criminele organisatie die hiervoor verantwoordelijk was. ,,Daarbij heeft hij ook belastend over zijn eigen rol gesproken in zaken waarvan hij nog niet werd verdacht”, zei de officier van justitie.

Over welke liquidaties De G. heeft gesproken is nog niet door het OM bekend gemaakt. Die zaken worden nog onderzocht door de recherche. ,,Het is tijd dat de geweldsspiraal wordt doorbroken. Het vergt moed om deze verklaringen af te leggen”, zei de officier van justitie.



De G. heeft eind 2017 aangegeven dat hij wilde gaan praten met justitie. Hij had op toen al een deels bekennende verklaring afgelegd. Hij voelde dat hij zijn leven sowieso niet zeker zou zijn op het moment dat hij op vrije voeten zou komen. De G. gaf aan klem te zitten en zocht naar een uitweg.

Quote Je stapt niet zomaar over naar justitie. Het is een combinatie van spijt, wroeging en angst. De angst om opnieuw liquida­ties te moeten plegen, en dat wilde hij niet De advocaat van De G. In januari heeft hij de verklaringen afgelegd, in ruil voor strafvermindering. Deze verklaringen zijn de afgelopen maanden getoetst door de rechter-commissaris. Vanwege de veiligheid van De G. en zijn familie zijn de rechtbank en de advocaten pas gisteren ingelicht over deze kroongetuigedeal.

Spijt, wroeging en angst

Volgens Onno de Jong, de advocaat van De G., heeft zijn cliënt zijn besluit niet lichtzinnig genomen. ,,Je stapt niet zomaar over naar justitie. Het is een combinatie van spijt, wroeging en angst. De angst om opnieuw liquidaties te moeten plegen. Dat wilde hij niet maar als hij dat niet zou doen, dan zou hij gevaar lopen. En zijn familie ook. Dit was voor hem de enige uitweg.”

De G. werd samen met twee andere verdachten aangehouden nadat Wessels in juli 2017 doodgeschoten werd op het parkeerterrein van station Breukelen. Wessels was een bekende drugscrimineel uit Amsterdam. Hij werd door de politie in Spanje opgepakt, waar hij naar toe was gevlucht omdat hij vreesde zelf te worden doodgeschoten. De andere verdachten zijn Howard K. (43) uit Rotterdam en Patrick S. (33) uit Breukelen. Onlangs zijn ook Greg R. (70) en Delano ‘Keylow’ R. (48) aangehouden. Zij zijn de kopstukken van motorbende Caloh Wagoh en worden nu ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op Wessels. Geen enkele verdachte was vandaag bij de zitting aanwezig.

Loods en wapens

In de verklaringen die De G. heeft afgelegd over de moord op Wessels rijst het beeld dat Greg R. zeer betrokken was bij de moord op Wessels. Eerder was al duidelijk dat een loods van hem in Mijdrecht werd gebruikt om vluchtauto’s te stallen. Maar volgens De G. wist Greg R. ook dat hier wapens werden gestald. De G. zegt dat Greg R. wist dat de wapens en de auto’s gebruikt zouden worden voor een liquidatie. Greg R. is een oudgediende in het criminele milieu en wordt gezien als de ‘godfather’ van de Nederlandse misdaad.

De rechtszaak tegen de verdachten gaat nog een flinke tijd duren. Door de verklaringen van De G. heeft de recherche nog veel te onderzoeken. Dat gaat zeker nog enkele maanden duren.

De advocaat van Howard K., Oscar Bolluyt, heeft zijn bedenkingen bij de motivatie en de betrouwbaarheid van de kroongetuige. Volgens hem stond kroongetuige De G. al op een dodenlijst en werd hij in het criminele milieu verantwoordelijk gehouden voor een zoekgeraakte partij drugs. ,,Het argument dat hij geen liquidaties meer wilde uitvoeren en daarom gevaar zou lopen geloof ik daarom niet meteen.”