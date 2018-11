Kroongetuige Tony de G. verklaart over meerdere liquidaties

Volgens het OM heeft De G. in zijn verklaringen over verschillende andere verdachten gesproken en hun rol in andere moorden, pogingen tot moord, wapenbezit, bedreigingen en het vormen van een criminele organisatie die hiervoor verantwoordelijk was. ,,Daarbij heeft hij ook belastend over zijn eigen rol gesproken in zaken waarvan hij nog niet werd verdacht”, zei de officier van justitie. Over welke liquidaties De G. heeft gesproken is nog niet door het OM bekend gemaakt en worden momenteel onderzocht door de recherche. ,,Het is tijd dat de geweldsspiraal wordt doorbroken. Het vergt moed om deze verklaringen af te leggen”, zei de officier van justitie.



Het OM maakte tijdens de zitting bekend dat De G. eind 2017 heeft aangegeven dat hij wilde gaan praten met justitie. Hij had op dat moment al een deels bekennende verklaring afgelegd, maar voelde dat hij zijn leven sowieso niet zeker zou zijn op het moment dat hij op vrije voeten zou komen. De G. gaf aan klem te zitten en zocht naar een uitweg. In januari heeft hij een aantal verklaringen afgelegd, in ruil voor strafvermindering. Deze verklaringen zijn de afgelopen maanden getoetst door de rechter-commissaris. Vanwege de veiligheid van De G. en zijn familie zijn de rechtbank en de advocaten pas maandag ingelicht over deze kroongetuigedeal.