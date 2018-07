Kroosachtig plantje uit sloot naast Galgenwaard blijkt ware eiwitbom

Tijdens de vrijmibo met schrijf­ster Heleen van Royen gaat het zeker over seks

20:19 Is vrijdagmiddag een goed moment om het over seks te hebben? In ieder geval is het weer eens wat anders dan een reguliere vrijmibo. Schrijfster Heleen van Royen gaat het er op 3 augustus sowieso over hebben. Ze bezoekt dan vanaf 16.00 uur de Utrechtse Boekhandel Broese. Aanleiding is haar onlangs verschenen Sexdagboek. Ze signeert deze middag ook.