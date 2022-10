Kruidvat opent nieuwe vestiging in Utrecht

Waarom een huis kopen onder voorbehoud van financie­ring weer normaler is

Zonder afspraak binnenkijken bij huizen die te koop staan: deze zaterdag ging de Open Huizen Dag weer door, voor het eerst in drie jaar. De grootste overspannenheid is op de huizenmarkt is voorbij. In het Utrechtse Wittevrouwen zette de familie Klein-Sallou de deuren open.

1 oktober