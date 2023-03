Kun je energie van zonnepanelen thuis opslaan? Dit zijn de mogelijkheden (en dit kost het)

Dé oplossing voor vol energienet? Eneco neemt batterij met vermogen van 300 (!) opgeladen Tesla's in gebruik

Zal je net zien: de zon schijnt uitbundig en het waait lekker hard, maar er is geen hond die op dat moment elektriciteit nodig heeft. Wat zou het mooi zijn als je al die energie kan bewaren voor piekmomenten. In Utrecht werd woensdag een Europese primeur gepresenteerd: energiereus Eneco nam een joekel van een batterijensysteem in gebruik dat ook lokale duurzame energie opslaat. En bovendien gas bespaart.