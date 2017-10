Kunstcafé leert ouderen in Vianen goed kijken

Kunst. Niet iets om altijd maar hoogdravend over te doen, vinden ze bij de Kunstuitleen Vianen. Voorbeeld hiervan is het Kunstcafé voor Ouderen, dat elke laatste vrijdagochtend van de maand wordt gegeven. „Het is vooral een oefening in goed kijken”, vertelt kunsthistorica Caroline van Rhijn.

Volledig scherm Kunthistorica Caroline van Rhijn leidt het Kunstcafe voor Ouderen in de Kunstuitleen van Vianen. © Astrid Pel De Utrechtse Van Rhijn is onder meer werkzaam voor het Centraal Museum en het Catharijne Convent. Daar heeft ze vaak te maken met doorgewinterde kunstkenners. Een heel ander publiek dan Viaanse ouderen met een relatief beperkte kennis van de kunstgeschiedenis. Dat is nu juist het mooie, vindt zij: „Bij het Kunstcafé gaan we niet uit van kennis maar van eigen waarneming. Zeker bij hedendaagse kunt geeft dat veel stof tot praten. Je wordt constant op het verkeerde been gezet en met elkaar kan je op die manier tot verrassende inzichten komen.”

Komende vrijdag vindt de bijeenkomst voor de tweede keer plaats en die meeting wordt meteen opgeluisterd met een officieel moment. De Rabobank overhandigt dan een cheque aan de Kunstuitleen om het initiatief van het Kunstcafé voor Ouderen te steunen. Na de uitreiking pikt Caroline de kunstzinnige draad weer op. „Ik denk dat we het dit keer gaan hebben over een figuratief werk van Gert Strengholt. Zoals altijd een werk uit de eigen collectie. Het is een schilderij waarop heel veel gebeurt. Nu al ben ik benieuwd naar de opmerkingen van de deelnemers.”

Ook voor kinderen

In november komen leerlingen van alle basisscholen uit Vianen in de Kunstuitleen voor een sessie met dezelfde methode. Officieel heet de methode 'Visual Thinking Strategies', dat haar roots heeft in Amerika. Ook voor kinderen is deze manier van kunst beleven geschikt, vindt Caroline: „Bij ouderen merk je vaak dat meteen een eigen mening gegeven wordt: 'Ik vind het lelijk of mooi', terwijl vooral jonge kinderen nog niet die ballast hebben. Die kijken meer en vertellen wat ze zien. De bagage die ouderen hebben in de vorm van een vaak duidelijke mening, maakt de discussie natuurlijk wel interessant.”