Kunstenaar L-Tuziasm haalt inspiratie uit de stad

Zaterdag, 10.00 uur: Koffie op het terras

Paspoort

Kent u als kunstenaar, die de inspiratie voor zijn kunst haalt uit het leven in de stad. Echte naam: Lars van den Sigtenhorst. Geboortedatum en -plaats: 06-02-1981 in Utrecht. Opgegroeid: in Nieuwegein. Kwam in 2000 naar Utrecht. ,,Ik wilde graag in de stad wonen waar ik het meest van hou.’’ Woont in: Zuilen, met vriendin en zoontje (4). Schildert al sinds zijn tijd als kind. Heeft een atelier in de Vlampijpateliers. Omschrijft zijn kunst als kleurrijk, geïnspireerd op het leven in de stad ,,Ik hou ervan om op zaterdagochtend op de bonnefooi de stad in te gaan. Meestal ga ik op het terras van café Flater zitten om rustig met een bak koffie op te starten en mensen te kijken. Ik kom al jaren bij dit café, een heel klein tentje dat op de donderdagavond standaard barstensvol is. Veel mensen kennen het dan ook van de borrel, maar ze hebben er ook lekkere koffie en fijne kranten om te lezen. Naarmate de ochtend vordert, is er altijd wel iemand die toevallig in de stad is en aanhaakt. Voor de lunch verplaatsen we ons soms naar Café De Zaak, na eerst een broodje gehaald te hebben bij Mario.’’



Café Flater, Oudegracht 140.

Zaterdag, 14.00 uur: Platen zoeken

,,Tot zeven jaar terug gaf ik veel kleine feestjes in de ACU, nu draai ik nog weleens op feestjes van vrienden. Daar, maar ook thuis, draai ik altijd vinyl. Ik heb van alles: van jazz tot klassiek en van house tot techno, maar er is altijd ruimte voor meer. Dus ben ik op zaterdagmiddag regelmatig te vinden in Plato. Toen ik klein was, nam ik veel muziek op cassettebandjes op. Nu vind ik die muziek soms terug op plaat en koop ik het alsnog. Mijn laatste aanwinst is Bonobo; instrumentale muziek die het prima doet op de achtergrond tijdens het schilderen.’’

Zaterdag, 23.30 uur: Naar de stad

,,Vroeger ging ik zonder plan op zaterdagavond de stad in en zag wel waar ik eindigde. Tegenwoordig is dat specifieker en ga ik altijd naar feestjes die ik van tevoren heb uitgezocht. Vaak zijn dat feestjes in Ekko, TivoliVredenburg of De Helling. Het leukste vind ik feestjes met een ongedwongen sfeer. In De Helling heb je 030303, waar oude rave en discomuziek gedraaid wordt. Ik vind het op een feestje vooral belangrijk dat iedereen uit zijn dak kan gaan, Daar leent elektronische muziek zich het best voor. Toch is dat niet het enige wat ik graag bezoek: ik kan met evenveel liefde op zondagochtend in het Concertgebouw zitten.’’

030303 vindt op 24 november plaats in De Helling, Helling 7.

Zondag, 11.45 uur: Langs galerijen

,,Met mijn museumjaarkaart kan ik heel makkelijk musea in en uit. Ik kom graag bij kleine galerijen op de Oudegracht, waar ze veel wisselende exposities hebben en vaak verschillende kunstenaars in één ruimte. Ik hang zelf in maart bij Galerie Rob Rademakers, waar ik ook vaak even binnenloop om werk van anderen te bewonderen. Ik ga, omdat ik hou van kunst, maar ook om inspiratie op te doen. Ik vind het leuker om schilderijen te zien dat eindeloos door Instagram te scrollen.’’

Tot eind december is werk van L-Tuziasm te zien bij Schiffer Haarbeleving, Nachtegaalstraat 57.

Zondag, 15.00 uur: Hangen met vrienden

,,Afgelopen zomer was zondagmiddag mijn ideale moment om met vrienden in een park te verzamelen en samen het weekend af te sluiten. De één haalde een stokbrood, de ander nam een fles wijn mee en zo konden we eindeloos kletsen in het gras. Nu het kouder is geworden, gaan dit soort feestjes binnen door. Dat kan bij mij thuis zijn, maar ook in mijn atelier. Ik heb niet één vaste vriendengroep, maar het versmelt wel steeds meer. Laatst heb ik een schaaktoernooi in mijn atelier gehouden waar weer een boel nieuwe banden zijn ontstaan. Dat vind ik geweldig.’’

De kunstenaars van Vlampijpateliers houden op 4 en 5 november een open dag.