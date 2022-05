Kunstwerk van Yukiko (46) in theatercafé Nieuwegein is af: ‘Helemaal tevreden’

Het kunstwerk van kunstenaar Yukiko Spaan (46) in het theatercafé van De Kom in Nieuwegein is af. Het kostte haar elf weken zwoegen, maar nu is ze helemaal tevreden. ,,Ik hoor alleen maar positieve reacties.”

Vrolijk, een eyecatcher, mooi. Zo wordt het nieuwe kunstwerk op een betonnen pilaar in het Nieuwegeinse theater door voorbijgangers genoemd . Spaan is blij dat het af is, maar vindt het ook jammer. ,,Ik zou nog wel een muurschildering willen maken.”

Groeiend kunstwerk

Wie de afgelopen tijd het theatercafé inliep, zag Spaan daar aan het werk. In plaats van het beschilderen van ‘happy stones’, waarmee ze bekend werd, liet ze haar kwast nu gaan over een 4 meter hoge pilaar. Ze deed er bijna elf weken over. Van tevoren had ze geen planning; ze wist nog niet hoe lang ze erover zou doen. ,,Ik dacht: ik begin gewoon en dan zie ik het wel.”

Wat tegenviel, was dat de verf niet goed dekte op het beton. Daardoor duurde het langer om alle afbeeldingen goed te krijgen. Spaan schilderde onder meer dansschoenen, boa’s, maskers, hoeden, een microfoon en ‘natuurlijk‘ portretten van componist Helge Slikker en cabaretier Claudia de Breij.

Daarnaast hield ze ruimte over voor improvisatie, want daar houdt ze van. ,,Dan lopen er mensen langs en die hebben het over iets en dan denk ik: o ja, dat kan er ook nog wel bij. Zo is het een groeiend kunstwerk.”

Volledig scherm Het kunstwerk. © Yukiko Spaan

Er is uiteindelijk nog één portret bijgekomen, dat van zangeres Tania Kross. ,,Zij heeft op deze locatie gewoond. De appartementen waar zij woonde, zijn gesloopt om het theater te kunnen bouwen. Dus dat past wel.”

Helemaal tevreden

Spaan vindt het jammer dat het nu klaar is, maar ze is wél helemaal tevreden. ,,Het was leuk en gezellig, maar ik had ook de vrijheid om in rust te kunnen werken. Ik zou het wel leuk vinden om weer een muurschildering te maken, maar vooralsnog staan er happy stones op de planning.”

Volledig scherm Het portret van Tania Kross. © Yukiko Spaan

