Kwaliteit Utrechts landschap moet omhoog: provincie wil meer bomen, heggen en houtwallen

Gedeputeerde Mirjam Sterk (CDA) moet ervoor zorgen dat deze ambitie in het jaar 2040 werkelijkheid wordt. In een verklaring stelt ze: ,,We werken in de provincie al sinds 2017 met ruim 20 partijen samen aan de aanleg en het herstel van onder andere houtwallen, poelen en bosjes. Zo maken we ons samen sterk voor een aantrekkelijk landschap voor mensen, planten en dieren. Het is nu tijd om de volgende stap te zetten en de aanleg van nieuwe landschapselementen te versnellen.”