Kwart eeuw brouwerij De Leckere gevierd met bierfestival

Dit Utrechtse restaurant is pas 14 maanden open maar staat nu al in de Michelin­gids

Utrecht mag dan geen restaurants met Michelinsterren kennen (lós van een groene ster bij restaurant Héron), dat wil niet zeggen dat de horeca in de stad niet aan bod komt in de bekende Michelingids. Restaurant Maeve bemachtigde afgelopen week een plekje in de befaamde gids. In gesprek met eigenaar Vera Voorend.

15 augustus