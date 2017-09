Kwartet wil Samenloop voor Hoop nieuw leven inblazen in Nieuwegein

24-uurs wandelestafette

SamenLoop voor Hoop is in 1985 begonnen in de Verenigde Staten en uitgegroeid tot het grootste fondsenwervende evenement ten bate van kankerbestrijding. Inmiddels vinden er jaarlijks meer dan 6.000 succesvolle wandelestafettes plaats verspreid over tientallen landen. Nieuwegein is een van de weinige steden die een streep moest zetten door een al geplande Samenloop. Verhoef: ,,We starten opnieuw omdat we graag willen laten zien dat Nieuwegein ook aan anderen kan denken.”