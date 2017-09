Kyteman neemt plaat op in Rembrandthuis tijdens Dance Event

Livestream

De eerste platenhoezen worden met de hand bedrukt op de etspers in Rembrandts voormalige etskamer. Het hele proces, van muziek tot platenhoes, kan via een livestream worden gevolgd.

Ook worden er opnames gemaakt voor een documentaire, die drie weken later in het museum Rembrandthuis officieel in première gaat, tijdens de Museumnacht op 4 november. De vinylrelease vindt enkele weken later plaats.