Kyteman raakt dure synthesizer kwijt op vlucht naar Madrid

De koffer met de dure apparatuur kwam niet aan op het vliegveld van de Spaanse hoofdstad.

Op Twitter spreekt Benders zijn grote ongenoegen uit over de KLM en Schiphol. „Ik ben woedend, omdat allereerst mijn vlucht overboekt was en daarna ook nog mijn synthesizer is verdwenen. Daar sta je dan ’s avonds in een dansclub zonder apparatuur.”

Vader en manager Erik Benders zegt dat het gaat om de helft van de reisset. „Twee koffers kwamen aan, een derde niet. Het gaat om unieke modules die niet meer gemaakt worden en dus onvervangbaar zijn.” Erik Benders spreekt van een heel vervelende situatie. Hij hoopt dat de koffer binnen een paar dagen teruggevonden wordt.

Overboekt

De reis naar Madrid, waar Benders ’s avonds een liveoptreden zou geven in dansclub Metacirculo, begon al beroerd. Omdat zijn vlucht was overboekt, dreigde hij niet op tijd in Madrid te komen. Erik Benders: „De KLM wilde hem in eerste instantie op een vlucht van zondagochtend zetten, maar dat kon niet. Uiteindelijk is hij via een andere vlucht toch op zaterdag in Madrid gekomen. Wel begon het concert een uur te laat.”

De vader van Colin vermoedt dat de verdwenen koffer op Schiphol niet is ingeladen in het vervangende toestel dat de Utrechtse muzikant naar de Spaanse hoofdstad bracht. „Hij moet nog ergens in het systeem zitten op Schiphol. We moeten wachten tot-ie weer opduikt.”

Ondanks de ontbrekende synthesizer slaagde Colin erin het concert door te laten gaan. „Met alleen een drummodule en mijn stem leek het op een monotone show”, twittert Colin over het concert. „Het was een optreden zonder melodie”, legt vader Benders uit. Ondanks de nodige tegenslag was Benders tevreden over de show.