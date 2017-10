Kytopia in 2018 weg uit pand Oudegracht, Werkspoorgebied lonkt

Als de financiering rondkomt, moet een nieuw, groter Kytopia onderdak vinden in het Werkspoorgebied. Manager Erik Benders, de vader van Kyteman, zegt dat het ‘een race tegen de klok wordt’.

Voorlopig is het pand aan de Oudegracht nog beschikbaar voor Kyteman, andere muzikanten en producers. De gemeente heeft het huurcontract onlangs verlengd tot en met 31 maart 2018. Het contract liep eerder af op 1 november van dit jaar. De gemeente Utrecht wil het pand verkopen en weer in oude stijl herstellen. Ook moeten de binnentuinen terugkeren. Wel moet het gebouw (deels) toegankelijk blijven voor het publiek.

Miljoeneninvestering

Benders zegt dat het Werkspoorgebied, waar oude loodsen en fabriekshallen staan, een hele mooie locatie is voor Kytopia. ,,We passen daar. We hebben een aantal plekken op het oog en onderzoeken momenteel de financiële mogelijkheden. Het gaat om een miljoeneninvestering.’’

,,We zoeken een permanente plek’’, vervolgt Benders. ,,We willen niet meer ergens twee of drie jaar zitten. We denken aan een groter Kytopia, niet alleen een broedplaats voor muzikanten, maar ook een plek voor de creatieve industrie. Dat versterkt niet alleen Kytopia met het oog op de continuïteit, maar is ook een antwoord op het tekort aan werkplekken in Utrecht voor de creatieve industrie.’’

Knelpunt

De financiering is nog een knelpunt. ,,Het is spannend, een race tegen de klok. Wie gaan er allemaal mee? We hebben veel huurders nodig. Maar dan zijn we er nog niet. De gemeente zal financieel bijdragen en verder wellicht fondsen en sponsoren. Crowdfunding is ook nodig. Te denken valt aan een vergelijkbaar concept als dat van de band De Staat, die de oude poptempel Doornroosje in Nijmegen wil opkopen. Ze roepen mensen en partijen, die het belangrijk vinden dat zo’n culturele voorziening behouden blijft voor de stad, op, te investeren.’’