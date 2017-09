La la la, een heerlijk dorpsrelletje in Stichtse Vecht

Als ik mijn ogen dichtdoe en zijn naam probeer uit te spreken, zie ik een Spaans-Bosnische kooivechter voor me; een bruut die zijn aristocratische opvoeding verloochent door in de achterbuurten van Sarajevo aan bare knuckle gevechten deel te nemen. In werkelijkheid is Živković ć het tegendeel van wat zijn naam doet vermoeden: een beschaafde D66-wethouder in de gemeente Stichtse Vecht. Hij is in opspraak geraakt vanwege een heerlijk dorpsrelletje. Živković zou na een commissievergadering twee hardnekkige insprekers hebben afgewimpeld door zijn wijsvingers in zijn oren te steken en 'la la la' te zingen.

Nou luisteren politici wel vaker niet naar burgers. Maar zelden komt het zo demonstratief tot uitdrukking. Je zou het zelfs een overbrugging kunnen noemen van de kloof tussen burgers en bestuurders. Doorgaans word je in zo'n vergadering afgewimpeld met onbegrijpelijke beleidstaal. Terwijl de Živkovi ć -variant zelfs bij doven en slechthorenden luid en duidelijk moet aankomen. Ik hoop dat zijn bestuursstijl wordt overgenomen.

Gekke bek

Ik zie Mark Rutte al staan tijdens de eerste algemene beschouwingen van zijn nieuwe kabinet, de handen voor de ogen geslagen: 'Ik ben er lekker niet, ik ben er lekker niet!' Vicepremier Pechtold, na een verworpen motie van de oppositie, zijn rechter wijsvinger over zijn linker strijkend, hoofd in de nek, puntje van de tong tussen te lippen: 'Nèh nèh, nèh nèh. Het is stíííííl aan de overkant!' Kamerleden, die elkaar toebijten: 'Mijn lijsttrekker is toch lekker sterkerderder dan de jouwe.' De beruchte schoolpleinruzie tussen Rutte en Wilders ('doe zelf effe normaal man') kwam al aardig in de buurt van de Živković-variant, maar het kan altijd beter. Een gekke bek, lange neus of uitgestoken tong. Stampvoeten. Nabauwen.

Franko Živković zegt dat de beschuldigingen vals zijn. Maar ik hoorde hem even niet. Omdat ik mijn wijsvingers in mijn oren had.