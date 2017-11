Laagravense plas asbestvrij, Down Under maandag weer open

Restaurant en recreatieterrein Down Under in Nieuwegein gaat maandag weer open. Het pand, het strand én de Laagravense plas zijn asbestvrij verklaard.

Dat laat Down Under weten. Na een fikse brand op bedrijventerrein De Liesbosch even verderop moest Down Under, net als veel andere bedrijven in de omgeving, plotsklaps dicht. Drie weken later kunnen de deuren eindelijk weer open.

,,Het water, het strand en het pand zijn vrijgegeven’’, vertelt directeur Gert Peek. ,,Van het water zijn monsters genomen en daar is geen asbest gevonden. Alleen de speelweide en de plek van het voetgolf moeten nog worden schoongemaakt. Dat is ver genoeg van het pand weg; de gasten kijken niet uit op mensen in witte pakken.’’

Gecheckt

Zolang het asbest bij het naastgelegen recreatietuinencomplex De Warmoes nog niet is opgeruimd, wordt nog wel met regelmaat gecheckt of het niet daarvandaan richting Down Under waait.