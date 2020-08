Laat ingrijpen tijdens rellen in Kanaleneiland-Noord door tekort aan ME’ers

De politie kon op de eerste avond van de rellen in Utrecht lange tijd niet ingrijpen omdat er te weinig ME’ers waren. Pas kort voor middernacht waren extra manschappen beschikbaar en kon een einde worden gemaakt aan de onlusten in Kanaleneiland-Noord.

Op vrijdagavond 14 augustus verzamelden zich in de loop van de avond steeds meer jongeren rond het winkelcentrum Rijnbaan. De groep, die aanzwol tot 250 tot 300 man, gooide met vuurwerk naar agenten, pleegde vernielingen en stak een auto in brand.

De politie wachtte lange tijd met ingrijpen. Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks), die de eerste twee avonden als locoburgemeester optrad, herhaalde dinsdagavond tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad dat de strategie in de eerste plaats ‘de-escaleren’ was. De jongeren waren volgens haar uit op een botsing met de politie. Door niet direct in te grijpen wilde de politie een confrontatie voorkomen.

Quote Het zijn wel veelal jongeren met een Marokkaan­se achter­grond die meededen aan de rellen, maar ze hebben allemaal de Nederland­se nationali­teit Burgemeester Den Oudsten

Toen rond 22.30 uur een auto in brand werd gestoken, greep de politie ook nog niet in. Volgens Van Hooijdonk was toen het beeld van de politie ‘dat het rustiger werd’. Toen ongeregeldheden toch aanhielden, viel het besluit de Mobiele Eenheid van de politie in te zetten. Dat het vervolgens toch nog tot 23.30 uur duurde voordat de ME optrad, had te maken met een capaciteitsprobleem. Het was wachten op extra manschappen, aldus Van Hooijdonk. Eerder op dag was volgens haar een verzoek vanuit Utrecht aan de landelijke politie om meer ME’ers, afgewezen. Na de inzet van de ME was het snel afgelopen met de rellen.

Volledig scherm In Kanaleneiland werden meerdere personen aangehouden. © Michiel van Beers

Vloggers

Naast wethouder Van Hooijdonk gaf ook burgemeester Peter den Oudsten, die na de tweede avond met rellen terugkeerde van vakantie, tekst en uitleg aan de gemeenteraad. Volgens Den Oudsten is de angel uit de onlusten sinds drie mannen zijn opgepakt die via sociale media opriepen de confrontatie met de politie te zoeken. Naast deze drie vloggers, twee Hilversummers en een IJsselsteiner, heeft de politie 53 jongeren opgepakt voor hun aandeel bij de onlusten op vijf avonden op verschillende plekken in de stad.

Deze groep rellende jongeren bestond grotendeels uit ‘meelopers’, die niet eerder met de politie in aanraking zijn gekomen, aldus de burgemeester. ,,Met een duwtje de goede kant op kunnen ze goede, weerbare burgers voor de toekomst worden.’’ De onlusten worden volgens Den Oudsten ten onrechte aangeduid als ‘een Marokkanenprobleem.’ ,,Het zijn wel veelal jongeren met een Marokkaanse achtergrond die meededen aan de rellen, maar ze hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit.’’

Quote We moeten geen wetenschap­pers sturen maar zelf de wijk in. Binnen een aantal weken moeten we dan met een ‘gezond verstand conclusie’ komen of we er iets aan kunnen doen Burgemeester Den Oudsten

Gezond verstand

De burgemeester had geen pasklaar antwoord op de vraag wat er nu moet gebeuren. Hij stelde wel voor dat het college van burgemeester en wethouders en raadsleden de komende tijd zelf de wijken in gaan en gesprekken gaan voeren. ,,We moeten geen wetenschappers sturen maar zelf de wijk in. Binnen een aantal weken moeten we dan met een ‘gezond verstand conclusie’ komen of we er iets aan kunnen doen.’’ Volgens nieuwkomer Den Oudsten zit Utrecht dicht op de wijken. ,,Het hart zit op de goede plaats, maar het kan zo zijn dat in alles wat we doen toch iets kan worden verbeterd. Het zijn onze jongens, onze burgers, onze wijken.’’

De raad stond in een extra vergadering van de commissie Mens en Samenleving lang stil bij de rellen. De oppositiepartijen gingen er stevig in. Vrijdagavond 14 augustus blonk volgens VVD’er Queeny Rajkowski niet uit in daadkracht. Kenneth de Boer van Stadsbelang Utrecht vroeg om de gespreksverslagen van het overleg dat de politiechef, officier van justitie en locoburgemeester gedurende de dag en avond voerden. De Boer sloot niet uit dat hij vervolgens in een volgende vergadering een motie van wantrouwen tegen het gehele college of wethouder Van Hooijdonk indient.

