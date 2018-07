Laatste daad van geweldslachtoffer: Lucas (25) staat zijn hart af

Audi van Jelly Wieldraaij­er gestript: 'Dit is met recht vrijdag de dertiende'

20:31 Vrijdag de dertiende werd voor Jelly Wieldraaijer oprecht een rampdag. De politie belde ’s morgens om 08.00 uur bij haar aan met de vraag of ze even mee wilde komen. Buurtbewoners hadden gemeld dat haar Audi zonder wielen op het Klifrakplantsoen in Leidsche Rijn was aangetroffen.