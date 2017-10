Laatste kans om droomhuis te bouwen in Kerckebosch

Maar ook mensen die van klassieke architectuur en jaren dertig-stijl houden, zijn aan hun trekken gekomen in de gemêleerde wijk Kerckebosch. Op de dertien kavels in de buurt 'De Bosrand' zijn huizen gebouwd die aan weerskanten van een statige laan liggen. De villa's grenzen aan het bos en een nieuw heideveld. Ad en Charlotte, beiden gepensioneerd, bouwden een huis in deze buurt. ,,In de trant van Frank Lloyd Wright. Met grote dak-overstekken en horizontale belijning in de gevel. We hebben de woning levensloopbestendig gemaakt, zodat we er heel lang kunnen blijven wonen." Ook Martin en Miranda kochten een kavel in deze buurt. Ze woonden al in Zeist, maar wilden meer ruimte voor hun gezin en meer zonlicht. Ze bouwden een jarendertigwoning met moderne inslag. ,,We hebben veel licht in de woning door de vele ramen."