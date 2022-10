Laatste maand van NK Tegelwippen: zoveel tegels zijn er in Utrecht al gewipt

Bij de start van het NK Tegelwippen zette de gemeente Utrecht hoog in. Zij wilden aan het eind van de rit minimaal 100.000 tegels gewipt en 900 geveltuinen - een strookje groen tegen de voorgevel of schutting van de woning - aangelegd hebben. Nu de finalemaand ingaat, is het een mooi moment om de stand van zaken even te bespreken. Vijf vragen aan Sanne Hermans, woordvoerder van de gemeente.

Op hoeveel gewipte tegels zitten we inmiddels?

,,We hebben tot zover 91.721 tegels gewipt. Dus we zitten op de goede weg, maar hoe meer mensen hoe beter natuurlijk.”

Jullie staan op plek 6 in de ranglijst van grote steden als het gaat om gewipte tegels per inwoner. Zijn jullie daar tevreden mee?

,,De wedstrijd is nog niet afgelopen hè. Misschien verandert het nog wel. Wij blijven in ieder geval mensen stimuleren om nog meer tegels te wippen.”

Hoe doen jullie dat dan?

,,We proberen het de inwoners zo makkelijk mogelijk te maken om tegels te wippen. Een voorbeeld is de geveltuinen bakfiets. Dat is een bakfiets die je kunt lenen bij ons als je een geveltuin wil aanleggen. Daarin kun je tegels en aarde enzovoorts vervoeren.”

,,Verder halen we de gewipte tegels gratis bij mensen op en hebben we twee geveltuinen-burendagen georganiseerd. De laatste was eind augustus, en tijdens die dag zijn zo'n 240 geveltuinen aangelegd. Per geveltuin worden zes tot zeven tegels gewipt. Dus tel uit je winst.”

Was de bakfiets erg in trek?

,,Dat lag een beetje aan het weer, maar over het algemeen is er veel gebruik van gemaakt en zijn we heel te tevreden over de animo.”

Wat als Utrecht straks het NK Tegelwippen wint? Wordt er dan een groot feest in de stad georganiseerd?

,,Daar hebben we nog geen concreet plan voor, maar dat zou wel top zijn. Aan het eind van het jaar horen we de uitslag van het NK Tegelwippen.”

