Laatste weken voor bewoners camping Wildzicht in Leersum

,,Maar we zetten in deze gemeente niemand op straat’’, meldt burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. ,,Als het een paar weken langer duurt, is dat geen probleem. We hebben een stip aan de horizon en die is het verdwijnen van de camping. De mensen krijgen alleen onder voorwaarde een woning: ze moeten in de schuldsanering en moeten professionele hulp zoeken.’’