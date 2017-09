Labyad: Duel met Ajax-amateurs zijn we verplicht te winnen

Met de bekerpot tegen de Ajax-amateurs en de zondagse thuisbeurt tegen PSV in aantocht toonde Ten Hag zich gisteren de rust zelve. ,,Dat dit is gebeurd, vind ik niet meer dan logisch. Het past bij het proces dat een nieuwe ploeg doormaakt. Daar raken we niet van in de war. De belangrijkste les van Enschede? Als de houding niet klopt, kun je geen resultaat halen."



Utrecht is, zo herhaalt hij zijn eerdere boodschap, qua begroting de zevende, achtste club van Nederland. ,,Qua selectie kunnen we de uitdaging aan om het de top 3 lastig te maken. Maar alleen als we beseffen dat we elke dag honderd procent moeten geven. Kampioen word je op het trainingsveld. Niet dat we dat gaan worden, maar ik wil ermee aangeven dat de mentaliteit bepaalt hoe ver een ploeg gaat komen. Als bij ons de instelling niet klopt, hebben we een heel matige ploeg. In minuut 82 hadden we pas vijf overtredingen gemaakt. Dat was veelzeggend. Tegelijkertijd heeft iedereen eerder dit seizoen kunnen zien waar we óók toe in staat zijn."