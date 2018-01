Labyad leeft op bij FC Utrecht: Ik heb dingen fout gedaan, maar wie niet?

AD Utrechts Nieuwsblad start met politieke podcast #UtrechtKiest

5 januari In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 start het AD Utrechts Nieuwsblad met de podcast #UtrechtKiest. Presentator Yelle Tieleman bespreekt hierin met politiek verslaggever Diane Hoekstra en politiek columnist Wouter de Heus de politieke actualiteiten in Utrecht en in het bijzonder de aanloop naar de verkiezingen.