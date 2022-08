Lage waterstand steeds groter obstakel voor vaarverkeer: ‘We hebben veel regen nodig’

In heel het land zijn de waterstanden zo laag, dat sommige veerponten niet meer goed kunnen functioneren. Op de veerpont in Beusichem worden geen vrachtwagens van tien ton en zwaarder meegenomen. Eerder werd al de liniepont, die tussen Culemborg en Houten vaart, uit de vaart gehaald. En nu kan ook de Krommerijnder, een nagebouwde trekschuit, niet meer varen.

Vanwege het lage water kan de Krommenrijnder, die vaartochten maakt op de Kromme Rijn, zijn ligplaats in het zogeheten Balkengat in Wijk bij Duurstede niet verlaten.

,,Heel jammer’’, zegt voorzitter Arie Kauffman van de stichting Krommenrijnder, ,,want onze vaarten zijn erg in trek. Over twee weken zouden we de bijzondere vaart naar Utrecht maken. Maar die staat nu ook op losse schroeven. Vooral jammer natuurlijk voor al die mensen die zich op een vaart verheugd hadden.’’

Vaarttocht met hindernissen

Ook al zou de Krommerijnder het Balkengat aan de Prins Hendrikweg wel kunnen verlaten, dan nog zou het onmogelijk zijn om nu tochten over de Kromme Rijn te maken met groepen aan boord. Kauffman: ,,Het zouden vaarten met hindernissen worden. Want door de de lage waterstand heeft de Krommerijnder veel last van waterplanten.”

,,Als die in de schroef komen wordt het een vaart met hindernissen”, vervolgt hij. ,,Niet leuk voor de mensen die meevaren want dan gaat de vaart langer duren. Vooral stroomopwaarts hebben we veel last van waterplanten die in de kooi van de schroef terechtkomen.’’

De waterstand in de Kromme Rijn is dertig tot veertig centimeter lager dan normaal. Kauffman: ,,We hebben veel regen nodig voordat we weer kunnen varen. Met de aanhoudende droogte moeten we misschien alle vaarten in augustus vergeten.’’

Veerpont van Beusichem

Ook de veerpont van Beusichem, over de Lek, ondervindt hinder van de lage waterstand in de rivier. Vrachtwagens die zwaarder wegen dan tien ton worden in Beusichem niet meer overgezet naar de overkant van de rivier. Zij veroorzaken problemen bij de veerstoep. Vrachtwagenchauffeurs moeten uitwijken naar de veerpont van Wijk bij Duurstede, het Wijkseveer.

Normaal leveren vrachtwagens van veertig ton geen probleem op voor de Beusichemse pont. Veerbaas Ton Paulus verwacht dat het Wijkseveer wel volgens de dienstregeling kan blijven varen. Problemen zijn er ook voor de Liniepont, het pontje voor fietsers en voetgangers dat tussen Culemborg, Everdingen en Schalkwijk vaart. Al sinds een paar weken kan het pontje zijn tocht niet meer maken over de Lek. Verwacht wordt dat meerdere pontjes zullen volgen.

