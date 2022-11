Landelijk lachgasverbod stap vooruit voor Utrecht, maar gevoel is dubbel bij politie en experts

Maartens­dij­kers zijn overlast van drugsdea­lers en gebruikers op parkeerter­rein zat: ‘Dit hoort hier niet’

Ze zijn het zat. Het moet maar eens afgelopen zijn met het dealen en gebruiken van drugs op het parkeerterrein van de sportclubs in Maartensdijk. Dorpsbewoners klagen over ‘slimme ondernemers die hun handel goed weten te verkopen’ en hopen dat de politie snel in actie komt. ,,Dit hoort hier gewoon niet.”

11 november