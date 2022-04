Landelijke daling in aantal verkeersdoden, maar in Utrecht wéér een stijging

Het aantal verkeersdoden in Utrecht lag afgelopen jaar wéér hoger dan de voorgaande jaren. In 2021 kwamen er in de provincie Utrecht 47 mensen om het leven bij een verkeersongeval. Een jaar eerder waren dat er nog 33.

Ook de jaren daarvoor lagen de getallen lager. In 2019 vielen er 45 doden, in 2018 waren dat er 33. Het gemiddelde aantal verkeersdoden in de provincie lag in de afgelopen jaren gemiddeld rond de 36. Sinds 2008 vielen er in het Utrechts verkeer niet zoveel doden als afgelopen jaar (zie onderstaande tabel).

Hoewel het aantal verkeersdoden in Utrecht een stuk lager ligt dan in sommige andere provincies, is hier dus wél sprake van een forse stijging (zo’n 42 procent). Landelijk is overigens wel sprake van een daling - dit jaar werd het laagste aantal verkeersdoden geregistreerd sinds 2015.

Met name het aantal mensen dat verongelukte op de motor en de bromfiets nam toe, maar het aantal dodelijke fietsslachtoffers verminderde. Toch ontstaan de meeste ongelukken in het verkeer nog steeds met fietsers: in Nederland kwamen dit jaar 207 fietsers om het leven bij een verkeersongeval, waaronder 80 e-bikers. Daarop volgen inzittenden van personenauto’s (175 slachtoffers).

