Landelijke politieactie Utrecht CS levert geen vertraging op voor reizigers

Maandag 3 september Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:26 Vanmiddag is het weer tijd voor de jaarlijkse cortège, de hooglerarenoptocht naar de Domkerk in Utrecht. Het is een traditioneel onderdeel van de officiële opening van het academisch jaar. De viering staat dit keer in het teken van vitaliteit van de universiteit en haar medewerkers en studenten. In de Domkerk spreekt hoogleraar Tanja van der Lippe de openingsrede uit, een ‘brede analyse van druk zijn en balanceren in een samenleving waar instituties voortdurend schuiven’.