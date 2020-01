Laura Casparie (23) is de mooiste vrouw van Europa, maar ze gaat gerust naar McDonald's

Fors meer overlast door vuurwerk in centrum van Zeist

19:56 In de aanloop naar de jaarwisseling is in Zeist fors meer overlast door vuurwerk ervaren dan het jaar ervoor. Een speciaal systeem in het centrumgebied detecteerde in de periode van 4 tot en met 31 december 2313 knallen. In dezelfde periode in 2018 werden 1500 knallen geregistreerd.