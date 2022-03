Laurens (27) leerde weeskinderen in Oekraïne korfballen, nu brengt hij medicijnen en schoenen

Video Ernstig zieke kinderen vluchten vanuit Oekraïne naar Utrecht: ‘Sommigen zaten 12 dagen in schuilkel­der’

Vijfentwintig Oekraïense kinderen met kanker en hun naasten zijn vanavond aangekomen in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. De jongste is drie maanden, de oudste 18 jaar. In Utrecht krijgen ze een medische check en gaan ze daarna naar hun gastgezin, om in de komende week met hun behandeling te beginnen. „Het is al heftig als een kind ziek is, maar nu is er ook nog een oorlogssituatie.”

15 maart