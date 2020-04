Leden bloedprikbende sloegen vaker toe en zitten zeker tot de zomer in de cel

Dat in Lombok flink wordt gescheurd is glashelder, maar of dat met de islam te maken heeft?

18:02 In de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok zijn problemen met te hard scheurende jongeren in dure auto’s; dat ontkent niemand. Maar dat het probleem in een rapport gekoppeld wordt aan het islamitische geloof, schiet de nodige mensen in het verkeerde keelgat.