Leden GroenLinks tegen experiment met elektrische fietsen op busbaan

In het concept-verkiezingsprogramma, dat onlangs werd gepresenteerd opperde de partij het idee om zogenoemde speed-pedelecs tijdelijk toe te laten op één bepaalde busbaan. De partij wilde zo onderzoeken of het veiliger zou zijn als de elektrische fiets niet meer op de rijbaan hoeft te fietsen, waar het verschil in snelheid met ander verkeer soms gevaarlijke situaties oplevert. Op het voornemen kwam veel kritiek, onder meer van vervoerder U-OV, die verwacht dat de verkeersveiligheid bij zo’n experiment eerder afneemt dan toeneemt. Ook verkeerspsycholoog Nathalie van Dijk liet weten niet enthousiast te zijn onder meer omdat een pedelec-rijder kwetsbaar is ten opzichte van een bus.

Ook de leden van GroenLinks zien de nadelen van het plan, zo bleek gisteravond. ,,Zowel de gebruikers van speed-pedelecs als buschauffeurs zitten hier niet op te wachten", zegt raadslid Thijs Weistra, die een amendement indiende tegen het plan. ,,Het is juist een mooi perspectief dat er steeds meer gebruikers komen voor deze snelle fiets. Dat moeten we dan niet op deze manier gaan ontmoedigen.’’

Volgens Weistra is het wel goed dat GroenLinks de discussie over de plek van

de speed-pedelec in het verkeer is gestart. De partij heeft in haar definitieve verkiezingsprogramma staan dat de snelle fiets weer gewoon van de rijbaan het fietspad op mag. Dit druist in tegen de wetgeving, waarin staat dat de speed-pedelecs de rijbaan op moeten, tenzij anders staat aangegeven.