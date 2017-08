Leerlingenvervoer Valleihopper nog altijd niet op orde

Voor de tweede week op rij stonden deze week tal van kinderen tevergeefs te wachten om naar een school voor bijzonder bijzonder onderwijs te worden gebracht. De busjes kwamen of te laat, of helemaal niet.

,,Mijn zoon zit al anderhalve week thuis. Hij wordt gewoon niet opgehaald. Men zegt wel steeds dat men er druk mee bezig is, maar het gebeurt niet’’, vertelt de Wageninse Bouchra Khattabi. ,,Ik voel me machteloos.’’

Veel te laat

De zoon van Willem Kossen uit Ede werd maandag veel te laat opgehaald voor zijn eerste schooldag en kwam daardoor een half uur te laat en volstrekt overstuur aan op zijn school in Arnhem. ,,Dit is uitermate frustrerend. Deze kinderen krijgen niet voor niets leerlingenvervoer.’’ Kossen en Khattabi zijn beiden niet te spreken over de manier waarop hun klachten afgehandeld worden. ,,Ik belde de Valleihopper, maar ik werd wachtende nummer 43’’, zegt Kossen. ,,Ergens halverwege werd de verbinding verbroken. Daarna belde ik de gemeente Ede. Maar die zeiden: de vervoerder is verantwoordelijk. Ik voel me echt niet serieus genomen.’’

Chaos

De Valleihoppers rijdt in Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Ook andere ouders in de regio bevestigen de chaos bij de klantenservice en andere problemen. Kinderen in dezelfde straat worden door verschillende busjes thuisgebracht vanaf dezelfde school. In een uiterst geval heeft zelfs een ambtenaar van de gemeente Wageningen een kind van school naar huis gereden.

Opmerkelijk genoeg komen er verschillende klachten uit Wageningen, waar de Valleihopper het leerlingenvervoer al enige tijd doet. Betsy Jansen, woordvoerder van de regio Food Valley, durft niet precies aan te wijzen waar het probleem zit. ,,Dat hebben we nog niet scherp in beeld. We denken dat het gaat om de problemen in de datacommunicatie. We hopen dat in september helemaal duidelijk te hebben.’’