Leersum schrikt op van dodelijke schietpartij: ‘Een jaar geleden Dunja, nu hij. Hoeveel leed kan één familie treffen’

19:00 Twintig leerlingen en twee leraren van de Stichtse Vrije School in Zeist zijn maandagavond ‘gevlucht’ voor het coronavirus in Italië. Zij gingen zaterdagochtend op uitwisseling in het dorpje Colle vlak bij Florence, maar stapten 36 uur later alweer in de eerste nachttrein terug. Fenne Kouwenberg (16) is een van die leerlingen. ,,Veel mensen zijn bang dat zij het virus nu ook hebben.’’