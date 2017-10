Leersum trots op gouden majorettemeisjes: 'Kers op de taart'

Voor Gerda van Helden is de Europese titel voor de majorettemeisjes van het Leersumse EMM het hoogtepunt in haar lange carrière als trainster. Ze haalde al eens zilver en brons, maar met EK-goud is haar prijzenkast compleet. Van Helden is trots en dat is heel Leersum met haar.

Vorig jaar greep EMM met een derde plaats op het EK in Engeland net naast de titel, in 2005 kwam Gerda van Helden met haar meiden met het zilver thuis. „Dit is wel het hoogtepunt”, zegt de trainster die met haar dochter Sabine de groep van 7 tot en met 12 jaar wekelijks onder handen neemt. „Dit is echt de kers op de taart.”

De Europese titel is veroverd door hard en intensief trainen, maar ook mogelijk gemaakt door de noeste arbeid van de ouders, weet Van Helden. „Decorstukken die we gebruiken bij de show worden door handige ouders gemaakt. Ook zij betalen 400 euro voor deelname aan het EK, maar door sponsors hebben we dat bedrag weten te verlagen.”

Leuke koppies

EMM is kampioen geworden in de categorie 'showtwirl corps junior'. „Het is een beetje vergelijkbaar met ritmische gymnastiek”, zegt Van Helden. „We doen het met een ploeg van 15 meiden. Ze hebben allemaal uitstraling, hebben leuke koppies. Ik denk dat ze hebben gewonnen door de show en het verhaal.”