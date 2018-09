Leersums bloemistenpaar wordt verdacht van diefstal portemonnee in Turkije

Uit het onderzoeksdossier blijkt dat het echtpaar (59 en 62) de diefstal bekend heeft en ook spijt heeft betuigd. Nu ze terug zijn in Nederland, blijven ze volhouden dat ze niet weten waarom ze zijn opgepakt. ,,We herkennen ons niet in dat verhaal. We willen er verder ook niet meer aan herinnerd worden. Het was de zwartste periode uit ons leven'', zegt de man van het echtpaar.



Uit het dossier dat een advocaat op verzoek van het AD Utrechts Nieuwsblad heeft ingezien, blijkt de diefstal op camerabeelden te zijn vastgelegd. Een Israëlische toerist vergat op het vliegveld Sabiha Gökçen in Istanboel zijn portemonnee, nadat hij had afgerekend in een taxfree-winkel. De Israëliër ging terug naar de kassa, maar zijn portemonnee was weg.